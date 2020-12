Milano da sentire

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giuseppe Marotta nella sua raccolta “Le Milanesi” affermava che “la città non deve essere guardata ma respirata”: erano gli anni ’60 e già esisteva l’idea della mappa olfattiva, la stessa che oggi ha ispirato Trussardi Parfums per il suo ultimo progetto dedicato alla capitale meneghina e che ha battezzato Le Vie di Milano. Sei fragranze per ricomporre sulla pelle suggestioni olfattive che definiscono l’odore della città, tra una passeggiata nelle vie dello shopping e un tour tra i vicoli storici. Limiltless Shopping Via Della Spiga evoca l’atmosfera del quadrilatero d’oro con la nota dolce di Miele che fa subito pensare alle storiche pasticcerie, mentre Passeggiata In Galleria Vittorio Emanuele II evoca l’eleganza del cosidetto “salotto dei milanesi”. Behind The Curtain Piazza alla Scala è una melodia in cui spicca la nota dello zafferano, l’amaretto invece celebra il contrasto tra tradizione e innovazione nella fragranza Aperitivo Milanese Porta Nuova. In I Vicoli di Via Fiori Chiari si respira lo spirito degli artisti che frequentano la Pinacoteca di Brera. L’ultima fragranza Musc Noir Perfume Enhancer esalta gli accordi olfattivi delle altre cinque, ma vive anche da sé, e nasconde un’intrinseca complessità tra Iris e Musk, Gelsomino e Legno di Cedro. Una luxury box che li racchiude tutti è stata “dedicata” a 30 personaggi del cuore di Milano, a quelle personalità che secondo il brand hanno dato un contributo nel fare della capitale lombarda la grande metropoli internazionale che è oggi: imprenditori come Letizia Moratti, cantanti come Ghali, sportivi come Paolo Maldini, artisti come Roberto Bolle, isituzioni come Massimo Galli, architetti come Stefano Boeri, chef come Davide Oldani solo per citarne alcuni. Quattro di loro sono stati intervistati sul magazine, mandando un forte segnale di speranza e di positività.