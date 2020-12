Meloni perde la testa | pensa che omosessuali siano solo gli uomini e attacca Boldrini

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ha perso lae dice parole in libertà: l'emendamento presentato da Laura(Pd) e inserito nel decreto sicurezza "dice che chi si dichiara omosessuale non può essere rimpatriato. E non è ...

Brontolo2013 : @GirolamoNavarra @GuidoCrosetto @berlusconi Ormai li perde verso meloni e Salvini - emabignardi : @bananarchia @SimoPillon @gayit alla sinistra e non perde occasione di sponsorizzare l'agenda lgbt. Barbara d'Urso?… - ilcorriereblog : - ilcorriereblog : - ilcorriereblog : -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni perde

Il Tempo

Una dissennata dichiarazione della capa di Fratelli d'Italia che si è messa a sbraitare senza nemmeno sapere di cosa stesse parlando ...Salvini e Meloni additano al complotto dello scontrino posto da Conte per individuare chi compie spese immorali: no, non è affatto così. Ecco come funziona il nuovo sistema a premi cui il governo si a ...