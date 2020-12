Martina Attili, la verità dell’ex concorrente di X Factor: “Ho firmato un contratto di morte” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giunta in semifinale nella dodicesima edizione di X Factor la giovane Martina Attili si è sfogata sui social attraverso un freestyle: cosa è accaduto Era il 2018 e a X Factor tra i semifinalisti c’era anche la giovane Martina Attili, eliminata a un passo dalla finale. Un’esperienza che le ha dato modo di farsi conoscere L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Giunta in semifinale nella dodicesima edizione di Xla giovanesi è sfogata sui social attraverso un freestyle: cosa è accaduto Era il 2018 e a Xtra i semifinalisti c’era anche la giovane, eliminata a un passo dalla finale. Un’esperienza che le ha dato modo di farsi conoscere L'articolo proviene da YesLife.it.

Dopo essere stata attaccata da diverse persone sui social network per la sua posizione ritenuta poco visibile e poco interessante come cantante, Martina Attili risponde su TicToK con un toccante frees ...

