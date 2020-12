Lucy Liu | curiosità sull’affascinante angelo di Sherlock Holmes

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Liu” è passata alla storia e alla consacrazione del cinema Hollywoodiano grazie ad alcuni grandi successi cinematografici. Pensando al volto affascinante e così orientale diLiu, ci viene subito in mente il personaggio della villain O-Ren-Ishii nel pellicola diretta da Quentin Tarantino “Kill Bill volume 1“, (2003). Ma siamo sicuri di sapere proprio tutto di quest’attrice di origini Taiwanesi? scopriamolo insieme! Il magico trio che ha consacrato il successo dell’attrice Asio-Americana-photo credits: webLiu: la storia di una donna sexy e cattiva, molto tarantiniana! La vita diLiu, per chi non lo sapesse, ha inizio dai suoi genitori di origini Taiwanesi e immigrati nel Queens. La sensuale attrice parla sei lingue: inglese, cinese, giapponese, mandarino, spagnolo e italiano. ...