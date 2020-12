Juventus | Pirlo | «Contento per Chiesa Polemica? Non ho problemi con nessuno»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Andrea, allenatore della, ha parlato al termine del match dello Stadium tra i bianconeri e la Dinamo Kiev Andrea, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match dello Stadium tra bianconeri e Dinamo Kiev. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 CALO A FINE PRIMO TEMPO – «Non si può sempre avere la palla. In una squadra non ho mai visto il predominio per 90?, quindi capita difendersi per qualche minuto. Sono soddisfatto dell’approccio mentale». FRASE – «Non so chi se la sia presa. Io vado avanti per il mio lavoro, non ho nessun problema cone voglio migliorare giorno dopo giorno. Non dobbiamo accontentarci, anche se eravamo qualificati avevamo bisogno di fare una partita da squadra. Doveva essere ...