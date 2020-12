Juventus Dinamo Kiev streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)– Giornata di Champions League per la. Questa sera alle 21.00,si sfidano all’Allianz Stadium di Torino. Pirlo contro Lucescu. I bianconeri già qualificati agli ottavi di Champions, vanno a caccia del primato nel girone. Cristiano Ronaldo in campo dopo aver riposato a Benevento, al suo fianco Morata. In difesa è pronto a tornare dal 1? Bonucci per formare la coppia con De Ligt: terzini Alex Sandro e Demiral. A centrocampo McKennie, Ramsey, Chiesa e Bentancur. Chiellini nuovamente k.o., le formazioni(4-4-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, McKennie, Ramsey; ...