Jozsef Szajer: chi è l'eurodeputato sovranista e omofobo beccato a un festino gay a Bruxelles (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ha moglie e due figli. Nel suo zaino sono state trovate anche pasticche di ecstasy. Ha tentato di usare l'immunità parlamentare. Poi ha dato le dimissioni dal partito e dalle istituzioni Leggi su today (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ha moglie e due figli. Nel suo zaino sono state trovate anche pasticche di ecstasy. Ha tentato di usare l'immunità parlamentare. Poi ha dato le dimissioni dal partito e dalle istituzioni

FilippoFibbia : Non mi interessano molto le dimissioni di Jozsef Szajer. Voglio sapere chi era l'italiano nel gruppetto. E magari… - Ivanka2424 : RT @Giorgiolaporta: Perché nessuno dice che József Szájer, eurodeputato di #Orban del festino di #Bruxelles è iscritto al #PPE e che ha vot… - MeridionaleASud : @AnnalisaChirico @tg2rai In tweet su József Szájer che ama la famiglia tradizionale lo vogliamo scrivere? Visto ch… - aljluu : RT @Iperbole_: L'altra sera a Bruxelles la polizia ha scoperto un'orgia tra 25 uomini in un bar, multandoli per le regole anti-Covid. Tra… - antbar12 : RT @Giorgiolaporta: Perché nessuno dice che József Szájer, eurodeputato di #Orban del festino di #Bruxelles è iscritto al #PPE e che ha vot… -