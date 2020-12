Jomi di scena ad Erice | Stettler | “Non abbassiamo la guardia”

Leggi su anteprima24

Salerno – Approfittando della seconda settimana di sosta prevista dal calendario della Serie A Beretta femminile, laSalerno scende in campo per un nuovo recupero. Capitan Napoletano e compagne, infatti, scenderanno in campo sabato (5 dicembre) alle ore 15 adper affrontare le padrone di casa dell'Ac Life Style nel recupero della sesta giornata d'andata del massimo campionato di pallamano femminile. La partita sarà visibile in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Per accertata positività al Covid – 19 di un'atleta della formazione siciliana infatti la FIGH dispose il rinvio a data da destinarsi del match in programma al Pala Cardella lo scorso 24 ottobre. "Ci attende sicuramente una gara difficile – afferma Lucilla– contro l'Ac Life Style. Le numerose pause di ...