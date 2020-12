Inter-Bologna: formazioni e dove vederla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sabato 5 dicembre 2020 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la partita Inter-Bologna di Serie A. L’Inter si trova al secondo posto con 18 punti, e arriva da una striscia positiva con il Monza e il Torino. Poi ha perso con il Real Madrid, ha vinto con Sassuolo e Borussia M’Gladbach ieri. Il Bologna si trova al decimo posto con 12 punti, e arriva da una striscia negativa con una vittoria con il Cagliari, e una sconfitta contro il Napoli. Poi ha vinto con la Sampdoria, ha perso contro la Spezia e infine ha vinto contro il Crotone. Inter-Bologna: quali saranno le probabili formazioni? Inter (3-4-1-2): Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar, Hakimi, Barella, Sensi, Vidal, Perisic, Lukaku, Sanchez. Bologna ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sabato 5 dicembre 2020 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 si disputerà la partitadi Serie A. L’si trova al secondo posto con 18 punti, e arriva da una striscia positiva con il Monza e il Torino. Poi ha perso con il Real Madrid, ha vinto con Sassuolo e Borussia M’Gladbach ieri. Ilsi trova al decimo posto con 12 punti, e arriva da una striscia negativa con una vittoria con il Cagliari, e una sconfitta contro il Napoli. Poi ha vinto con la Sampdoria, ha perso contro la Spezia e infine ha vinto contro il Crotone.: quali saranno le probabili(3-4-1-2): Handanovic, D’Ambrosio, Ranocchia, Skriniar, Hakimi, Barella, Sensi, Vidal, Perisic, Lukaku, Sanchez....

