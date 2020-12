Il Collegio 5, Sesta Puntata: Andreini e la Grambone Espulsi. Rahul Teoli Rischia Ma Si Salva! (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Collegio 5, Sesta Puntata: tra una lezione e l’altra i ragazzi provano anche l’emozione dell’autogestione. Alcuni collegiali esagerano con i comportamenti. Rahul Teoli viene spedito al cancello ma si salva, alla fine vengono Espulsi altri due allievi. Ecco che cosa è successo e che cosa vedremo nel prossimo appuntamento. Il Collegio 5, Sesta Puntata: Rauhl Teoli si salva dall’Espulsione grazie al professor Maggi! La Sesta Puntata de Il Collegio 5 parte subito con una marachella. Alcuni ragazzi rompono il letto di Zigliana e il sorvegliante si accorge subito della cosa. Dago, Guida e uno dei gemelli Prezioso vengono puniti dal preside e non ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il5,: tra una lezione e l’altra i ragazzi provano anche l’emozione dell’autogestione. Alcuni collegiali esagerano con i comportamenti.viene spedito al cancello ma si salva, alla fine vengonoaltri due allievi. Ecco che cosa è successo e che cosa vedremo nel prossimo appuntamento. Il5,: Rauhlsi salva dall’one grazie al professor Maggi! Lade Il5 parte subito con una marachella. Alcuni ragazzi rompono il letto di Zigliana e il sorvegliante si accorge subito della cosa. Dago, Guida e uno dei gemelli Prezioso vengono puniti dal preside e non ...

