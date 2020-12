Hugh Keays-Byrne: è morto Immortan Joe di Mad Max: Fury Road (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Hugh Keays-Byrne è morto il 2 dicembre 2020 all'età di 73 anni: l'attore aveva interpretato il villain in Interceptor e in Mad Max: Fury Road. Hugh Keays-Byrne è morto il 2 dicembre 2020 all'età di 73 anni. L'interprete aveva recitato in Interceptor, diretto da George Miller nel 1979, e nei panni di Immortan Joe in Mad Max: Fury Road, diretto ancora una volta da Miller nel 2015. Quando si pensa al franchise di Mad Max, sorge spontaneo pensare a Mel Gibson, a Tom Hardy e a Charlize Theron. Tuttavia, due delle figure più iconiche della saga sono state interpretate proprio da Hugh Keays-Byrne. Come riporta Cinema Blend, la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020)il 2 dicembre 2020 all'età di 73 anni: l'attore aveva interpretato il villain in Interceptor e in Mad Max:il 2 dicembre 2020 all'età di 73 anni. L'interprete aveva recitato in Interceptor, diretto da George Miller nel 1979, e nei panni diJoe in Mad Max:, diretto ancora una volta da Miller nel 2015. Quando si pensa al franchise di Mad Max, sorge spontaneo pensare a Mel Gibson, a Tom Hardy e a Charlize Theron. Tuttavia, due delle figure più iconiche della saga sono state interpretate proprio da. Come riporta Cinema Blend, la ...

salteditions : Ci attente cromati alle porte spalancate del Valhalla! Addio a Hugh Keays-Byrne! #ImmortanJoe - sea_shanty : É morto Hugh Keays-Byrne. In pratica abbiamo perso due cattivi di Mad Max in una botta sola. - CosmoSeriously : Diciamo addio anche a Immortan Joe. Questo 2020 non vuole placarsi. Insegna agli angeli come sfrecciare nel deserto… - ciakmag : È morto #HughKeaysByrne, il cattivo di #MadMax ???? - Paio83 : RT @lostincinema_it: All’età di 73 anni, è morto #HughKeaysByrne, interprete di #ImmortanJoe in #MadMaxFuryRoad di #GeorgeMiller https://t.… -