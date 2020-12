Gigi Proietti, un mese senza il maestro: l’omaggio dei colleghi in tv (Di giovedì 3 dicembre 2020) Attori e personaggi dello spettacolo si sono riuniti per rendere omaggio a Gigi Proietti, scomparso un mese fa nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Rai1 ha deciso di dedicare un bellissimo pensiero al grande maestro, trasmettendo Gigi, che spettacolo. Una celebrazione all’insegna dell’ironia, quella splendida arte di cui Proietti è stato uno dei maggiori esponenti nel nostro Paese, ma anche all’insegna della nostalgia. Tra i numerosi sketch comici che l’emittente ha mandato in onda ancora una volta, per ricordare Gigi con una risata, si sono susseguiti numerosi interventi di alcuni dei suoi colleghi che lo hanno talvolta accompagnato sul palco regalando al pubblico emozioni incredibili. E così, con testimonianze e racconti inediti, i ... Leggi su dilei (Di giovedì 3 dicembre 2020) Attori e personaggi dello spettacolo si sono riuniti per rendere omaggio a, scomparso unfa nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni. Rai1 ha deciso di dedicare un bellissimo pensiero al grande, trasmettendo, che spettacolo. Una celebrazione all’insegna dell’ironia, quella splendida arte di cuiè stato uno dei maggiori esponenti nel nostro Paese, ma anche all’insegna della nostalgia. Tra i numerosi sketch comici che l’emittente ha mandato in onda ancora una volta, per ricordarecon una risata, si sono susseguiti numerosi interventi di alcuni dei suoiche lo hanno talvolta accompagnato sul palco regalando al pubblico emozioni incredibili. E così, con testimonianze e racconti inediti, i ...

RaiUno : Un omaggio al grande Gigi Proietti con i frammenti dei suoi spettacoli indimenticabili, le testimonianze di amici e… - LLPI4_ : RT @Capo_magazzino: Gigi Proietti non è un artista, Gigi Proietti è l’arte ?? #GigiCheSpettacolo - RaiUno : RT @Capo_magazzino: Gigi Proietti non è un artista, Gigi Proietti è l’arte ?? #GigiCheSpettacolo - unbelrumore : RT @AlbertoFuschi: Gigi Proietti e Fabrizio Frizzi per sempre ?? #GigiCheSpettacolo - Capo_magazzino : Gigi Proietti non è un artista, Gigi Proietti è l’arte ?? #GigiCheSpettacolo -