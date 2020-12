Gigi Proietti: che malattia aveva l'attore da diversi anni (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gigi Proietti, morto lo scorso novembre, soffriva da tempo di diverse patologie che alla fine si sono aggravate: ecco che malattia aveva l'attore. Gigi Proietti soffriva di una malattia con la quale conviveva da anni: l'attore era affetto da anni da un'insufficienza cardiaca che alla fine gli è stata fatale. Lo scorso 2 novembre è morto Gigi Proietti, l'attore romano si è spento il giorno del suo ottantesimo compleanno in una clinica romana. Gigi era stato ricoverato quindici giorni prima per problemi cardiaci. Proietti soffriva da molti anni di insufficienza cardiaca ossia di un cattivo funzionamento ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020), morto lo scorso novembre, soffriva da tempo di diverse patologie che alla fine si sono aggravate: ecco chel'soffriva di unacon la quale conviveva da: l'era affetto dada un'insufficienza cardiaca che alla fine gli è stata fatale. Lo scorso 2 novembre è morto, l'romano si è spento il giorno del suo ottantesimo compleanno in una clinica romana.era stato ricoverato quindici giorni prima per problemi cardiaci.soffriva da moltidi insufficienza cardiaca ossia di un cattivo funzionamento ...

Mirko416hotmai1 : 'Chiunque si trova davanti a Gigi Proietti e' pubblico' ?????? 'Gigi e' sempre stato il faro' ?????? ' puoi vedere i suoi… - malumichi : RT @virginiaraggi: #LaSindacaInforma numero 167 la trovi qui: - FrancescoZizzi1 : @AngeloMellone @RaiUno Angelo, congratulazioni vivissimi e auguri cordiali di Buon Lavoro per te! Sto vedendo Gigi… - GianfryDiMaio : C'è proprio tanto di Gigi Proietti in Brignano. Bravo, ha rubato bene. #GigiCheSpettacolo - nicola_2020 : In questo periodo 'triste'visto il periodo un Gigi Proietti ci vuole SEMPRE! #GigiCheSpettacolo #Rai1 -