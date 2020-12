Dpcm Natale, quando parlerà Conte. Il decreto tra stasera e domani mattina: 'Sarà valido fino all'Epifania' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nuovo , quando parlerà ? Con ogni probabilità il presidente del Consiglio dovrebbe intervenire in conferenza stampa domani, nel pomeriggio o in serata , per illustrare le nuove misure del Dpcm che ... Leggi su leggo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nuovo ,? Con ogni probabilità il presidente del Consiglio dovrebbe intervenire in conferenza stampa, nel pomeriggio o in serata , per illustrare le nuove misure delche ...

marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - fattoquotidiano : Dpcm Natale, governo verso la linea dura: coprifuoco alle 22, ristoranti aperti a pranzo, città chiuse a Natale e C… - Corriere : Natale e Capodanno con coprifuoco, stop spostamenti dal 20, deroga per i nonni: le misure - giadycan : RT @LeonardoSantars: Nei giorni di Natale e Capodanno non ci si può spostare dal proprio comune di residenza ma se vado via il 23 e torno… - GuiducciLuigi : RT @SabrinaScampini: Per fortuna non abbiamo un governo di destra. Perché con una misura così (vietato uscire dalle città a Natale e Capoda… -