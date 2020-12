Dpcm Natale, governo verso la linea dura: coprifuoco alle 22, ristoranti aperti a pranzo, città chiuse a Natale e Capodanno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno, ma con la possibilità di andare a pranzo al ristorante. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Niente sci, niente crociere e coprifuoco confermato alle 22. Sono le misure che il governo dovrebbe proporre in mattinata al Parlamento, in vista del varo del nuovo Dpcm con le norme anti-Covid per il Natale in vigore dal 4 dicembre. Dopo una lunga riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione, il governo ha deciso di sposare la linea dura per evitare che le festività natalizie possano dare il via alla terza ondata dell’epidemia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Divieto di uscire dal proprio Comune a, ma con la possibilità di andare aal ristorante. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggile seconde case fuori Regione. Niente sci, niente crociere econfermato22. Sono le misure che ildovrebbe proporre in mattinata al Parlamento, in vista del varo del nuovocon le norme anti-Covid per ilin vigore dal 4 dicembre. Dopo una lunga riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione, ilha deciso di sposare laper evitare che le festività natalizie possano dare il via alla terza ondata dell’epidemia di ...

