David Ramsey tornerà nei panni di John Diggle, e altro, nell'universo DC di The CW (Di mercoledì 2 dicembre 2020) CwVerse, David Ramsey tornerà in cinque episodi dell'universo DC, nei panni di John Diggle e di un personaggio "misterioso", si occuperà anche della regia di altrettanti episodi. Arrow, la serie che ha fatto nascere il cosiddetto "Arrowverse" su The CW, si è conclusa dopo otto stagioni proprio a gennaio 2020. Da quel momento l'universo DC su The Cw, oltre a cambiare nome, adesso si chiama "CWVerse", i fan hanno dovuto dire addio a parecchi personaggi della serie. Ma come spesso accade, con gli universi, nessun personaggio è perso per sempre. E' il caso di David Ramsey che in Arrow interpretava John Diggle, che tornerà in vari modi all'interno dell'universo prodotto da Greg Berlanti. L'attore intanto ...

