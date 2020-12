Dalla Cina all’Iran (via 5G), così l’Ue vuole ballare con Biden (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Tempo di riconnettersi”. l’Ue dice addio all’era Trump come si dice addio all’ultima scena di un’opera teatrale: calando il sipario. Ma la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen non si fa illusioni sulla “nuova stagione” dei rapporti transatlantici che si apre con l’elezione alla presidenza americana di Joe Biden. Il terreno sarà irto di spine, Dalla politica estera alla Difesa passando per il braccio di ferro digitale. “È l’Europa che deve prendere l’iniziativa”. VERSO IL VACCINO Lo fa con un documento stilato Dalla Commissione Ue che traccia un’agenda condivisa, o almeno che si spera tale. In cima campeggia la battaglia contro il Covid-19. Il piano è ambizioso: assicurare “il finanziamento per lo sviluppo e l’equa distribuzione di vaccini, test e altre cure – a partire dalle iniziative Act-A e Covax”. ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Tempo di riconnettersi”.dice addio all’era Trump come si dice addio all’ultima scena di un’opera teatrale: calando il sipario. Ma la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen non si fa illusioni sulla “nuova stagione” dei rapporti transatlantici che si apre con l’elezione alla presidenza americana di Joe. Il terreno sarà irto di spine,politica estera alla Difesa passando per il braccio di ferro digitale. “È l’Europa che deve prendere l’iniziativa”. VERSO IL VACCINO Lo fa con un documento stilatoCommissione Ue che traccia un’agenda condivisa, o almeno che si spera tale. In cima campeggia la battaglia contro il Covid-19. Il piano è ambizioso: assicurare “il finanziamento per lo sviluppo e l’equa distribuzione di vaccini, test e altre cure – a partire dalle iniziative Act-A e Covax”. ...

