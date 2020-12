Cosa cambierà per Unicredit dopo l’uscita di scena di Mustier (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da aprile Unicredit non avrà più al comando l’ad francese Jean Pierre Mustier, in carica dal 2016, il cui prossimo addio dal vertice di Piazza Gae Aulenti è stato confermato dopo l’ultimo, infuocato summit del consiglio di amministrazione del secondo gruppo bancario italiano. Si è parlato di rigidità del banchiere francese, di scontri con gli altri membri del Cda, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da aprilenon avrà più al comando l’ad francese Jean Pierre, in carica dal 2016, il cui prossimo addio dal vertice di Piazza Gae Aulenti è stato confermatol’ultimo, infuocato summit del consiglio di amministrazione del secondo gruppo bancario italiano. Si è parlato di rigidità del banchiere francese, di scontri con gli altri membri del Cda, InsideOver.

torinoggi : Bolle sui bus e ingressi alternati a scuola, al via la rivoluzione dei trasporti: cosa cambierà [VIDEO] - moneypuntoit : ?? Alfa Romeo Giulia e Stelvio: ecco cosa cambierà nel 2021 ?? - garibaldino84 : @Filo2385Filippo Peggio de questo amico mio ce' solo la morte????...sarà sicuramente l anno del rilancio ,su tutto ..… - aboutvelen : @Luca18223392 tu sei un mostro. e anche davvero infelice.sappi che per sentirti meglio con te stesso non aiuterà ma… - Napolitanteam : Covid, DPCM Natale: il governo valuta le nuove disposizioni. Ecco cosa cambierà - -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa cambierà Riccardo Chailly: «Ecco come sarà il mio 7 dicembre alla Scala» Corriere della Sera