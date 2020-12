“Basta cerimonie via Zoom, gli Oscar 2021 saranno dal vivo”: l’annuncio dell’Academy of Motion Arts and Sciences (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Basta cerimonie via Zoom, gli Oscar 2021 saranno di persona e dal vivo“. Lo ha annunciato un portavoce dell’Academy of Motion Arts and Sciences in esclusiva a “Variety“. L’annuale “notte delle stelle” teletrasmessa in tv dall’Abc è già stata spostata a causa della pandemia al 25 aprile 2021, nella speranza che i cinema tornino ad essere aperti per quella data (permettendo così a più film di partecipare). Ma anche se ciò non dovesse accadere l’idea è di organizzare la consegna dei premi di persona, come si è sempre fatto con la tradizionale cerimonia della “notte degli Oscar”. Resta comunque il dubbio su quante persone saranno ammesse al Dolby Theater, dove la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020)via, glidi persona e dal vivo“. Lo ha annunciato un portavoceofandin esclusiva a “Variety“. L’annuale “notte delle stelle” teletrasmessa in tv dall’Abc è già stata spostata a causa della pandemia al 25 aprile, nella speranza che i cinema tornino ad essere aperti per quella data (permettendo così a più film di partecipare). Ma anche se ciò non dovesse accadere l’idea è di organizzare la consegna dei premi di persona, come si è sempre fatto con la tradizionale cerimonia della “notte degli”. Resta comunque il dubbio su quante personeammesse al Dolby Theater, dove la ...

