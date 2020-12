Xbox Series X/S introvabili e 1.000 nelle mani del famigerato gruppo di bagarini? Il rivenditore annulla tutto (Di martedì 1 dicembre 2020) Dal lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X/S, gruppi di bagarini hanno fatto incetta di console rivendendole poi a prezzi esorbitanti sul web. Ora però un gruppo che si vantava di essersi assicurato 1000 ordini per Xbox Series X/S li ha trovati tutti cancellati. Il gruppo, lo stesso che ha affermato di aver ordinato 2.500 PS5 al lancio, ieri ha pubblicato sui social media di essersi assicurato "oltre 1000" console Xbox Series X da un "rivenditore online molto noto". Gli scalper in sostanza addebitano un abbonamento mensile di £ 29,99 (o un abbonamento a vita di £ 399,99) per i suoi membri per ottenere informazioni su come eseguire lo scalping da soli e, secondo quanto riferito, utilizza i bot per trovare ... Leggi su eurogamer (Di martedì 1 dicembre 2020) Dal lancio di PlayStation 5 eX/S, gruppi dihanno fatto incetta di console rivendendole poi a prezzi esorbitanti sul web. Ora però unche si vantava di essersi assicurato 1000 ordini perX/S li ha trovati tutti cancellati. Il, lo stesso che ha affermato di aver ordinato 2.500 PS5 al lancio, ieri ha pubblicato sui social media di essersi assicurato "oltre 1000" consoleX da un "online molto noto". Gli scalper in sostanza addebitano un abbonamento mensile di £ 29,99 (o un abbonamento a vita di £ 399,99) per i suoi membri per ottenere informazioni su come eseguire lo scalping da soli e, secondo quanto riferito, utilizza i bot per trovare ...

HDblog : Retrocompatibilità giochi PS2? Basta... una Xbox Series X o S - xbox_series : RT @GamesPaladinsIT: Twin Mirror: il thriller psicologico di DONTNOD è ora disponibile per Console e PC - InstantGamingIT : L'ordine di 1000 Xbox Series X dal gruppo di rivenditori britannico è stato annullato dal rivenditore… - SerialGamerITA : Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: il gioco supera i 2 milioni di giocatori unici italiani, disponibili ora le v - GamingTalker : Rainbow Six Siege raggiunge un nuovo record: più di 2 milioni di giocatori in Italia; versioni PS5 e Xbox Series di… -