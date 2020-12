VIDEO | Serra (Israelitico): “Fratture vertebrali, in soccorso arriva la cifoplastica” (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – Il mal di schiena, già molto diffuso tra gli italiani, è ancora più comune in questo periodo di maggiore sedentarietà dovuto alla pandemia. I disturbi a volte possono essere di lieve entità altre volte, soprattutto quando l’età avanza, celano problemi molto più importanti come piccole fratture. Il motivo puo’ essere l’osteoporosi, un processo di fragilità ossea che colpisce in particolare le donne. In un caso su otto è responsabile di una frattura vertebrale. Ma in soccorso arrivano metodiche nuove che promettono tempi di recupero brevi grazie anche a successive sessioni di riabilitazione. Si tratta della cifoplastica, un’opzione di trattamento mini-invasivo. Per capire meglio di cosa si tratta e quali sono i tempi di recupero l’agenzia di stampa Dire ha intervistato il Professor Luca Serra, Neurochirurgo per la chirurgia vertebrale dell’Ospedale Israelitico e Professore di Chirurgia vertebrale oncologica presso l’Università Federico II di Napoli. Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – Il mal di schiena, già molto diffuso tra gli italiani, è ancora più comune in questo periodo di maggiore sedentarietà dovuto alla pandemia. I disturbi a volte possono essere di lieve entità altre volte, soprattutto quando l’età avanza, celano problemi molto più importanti come piccole fratture. Il motivo puo’ essere l’osteoporosi, un processo di fragilità ossea che colpisce in particolare le donne. In un caso su otto è responsabile di una frattura vertebrale. Ma in soccorso arrivano metodiche nuove che promettono tempi di recupero brevi grazie anche a successive sessioni di riabilitazione. Si tratta della cifoplastica, un’opzione di trattamento mini-invasivo. Per capire meglio di cosa si tratta e quali sono i tempi di recupero l’agenzia di stampa Dire ha intervistato il Professor Luca Serra, Neurochirurgo per la chirurgia vertebrale dell’Ospedale Israelitico e Professore di Chirurgia vertebrale oncologica presso l’Università Federico II di Napoli.

[DROGA] A Loreo (Rovigo) avevano predisposto l’attività di spaccio, i clienti non erano solo polesani, ma provenivano anche dalla provincia di Venezia. Il Gip ha disposto la misura cautelare ...

FOTO E VIDEO / Corteo e sit in davanti al Comune, Pratola Serra dice no alla riapertura delle scuole: “Chiudete fino al 9 gennaio”

Alfredo Picariello – L’unione fa la forza. Le preoccupazioni dei genitori degli alunni dell’istituto comprensivo di Pratola Serra, trovano un vasto consenso. L’appello a non andare a scuola per proseg ...

