Vaccini Covid, Comitato nazionale di Bioetica: "Non escludere obbligatorietà per emergenza, ma indispensabile informazione chiara" (Di martedì 1 dicembre 2020) Mentre comincia l'attesa per sapere se gli enti regolatori – Fda, Ema e tutte le altre agenzie coinvolte – daranno il via libera all'uso dei candidati Vaccini per prevenire o argine Covid 19, sul tema arriva il parere del Comitato nazionale di Bioetica. Secondo i componenti c'è bisogno di trasparenza nell'informazione e rigore nella sperimentazione. Allo stesso "Non escludere l'obbligatorietà del vaccino anti-Covid in casi di emergenza, soprattutto per i gruppi professionali maggiormente esposti all'infezione e alla sua trasmissione". Nel documento, "I Vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione" appena pubblicato, l'obbligo essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid Ilaria Capua sul vaccino Covid: «Per la somministrazione ci vorrà tutto il 2021» Corriere della Sera Pfizer: "Chiesta l'autorizzazione all'Europa per il vaccino anti Covid". La Gran Bretagna potrebbe iniziare nel fine settimana

Vaccino Covid, Astrazeneca: dati pronti per l'approvazione entro 7 giorni

Intanto anche Biontech e Pfizer hanno presentato la richiesta di autorizzazione all'Ema. Il comitato di Bioetica: non escludere obbligatorietà ...

