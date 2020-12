Uomini e donne anticipazioni dicembre: RICCARDO e ROBERTA, cosa succederà? (Di martedì 1 dicembre 2020) Nelle prossime puntate di Uomini e donne assisteremo a nuovi avvincenti ed imprevedibili colpi di scena. Al centro dei pettegolezzi finiranno ROBERTA Di Padua e RICCARDO Guarnieri, alle prese con un revival della loro relazione. Dopo la fine della travagliata storia con Ida Platano, RICCARDO ha deciso di rimettersi in gioco tornando nel fortunato dating show di Maria De Filippi. Leggi anche: GREY’S ANATOMY 17, anticipazioni episodio di martedì 1° dicembre su FOX Il cavaliere ha così deciso di riallacciare i rapporti con ROBERTA, reduce dalla frequentazione con Michele Dentice. Tra i due, già in passato protagonisti di un’intrigante love story conclusasi con il clamoroso schiaffo di ROBERTA a RICCARDO, è riesplosa la ... Leggi su tvsoap (Di martedì 1 dicembre 2020) Nelle prossime puntate diassisteremo a nuovi avvincenti ed imprevedibili colpi di scena. Al centro dei pettegolezzi finirannoDi Padua eGuarnieri, alle prese con un revival della loro relazione. Dopo la fine della travagliata storia con Ida Platano,ha deciso di rimettersi in gioco tornando nel fortunato dating show di Maria De Filippi. Leggi anche: GREY’S ANATOMY 17,episodio di martedì 1°su FOX Il cavaliere ha così deciso di riallacciare i rapporti con, reduce dalla frequentazione con Michele Dentice. Tra i due, già in passato protagonisti di un’intrigante love story conclusasi con il clamoroso schiaffo di, è riesplosa la ...

