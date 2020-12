Testaccio, 4 anni e mezzo per l’ex dipendente di un supermercato che violentò una ragazza (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 21 luglio scorso una ragazza di 19 anni è stata violentata in pieno giorno da un uomo, 50 anni circa, dipendente della catena del supermercato Pewex in zona Testaccio, Roma. La giovane, cliente del supermercato, aveva appena fatto la spesa quando l’uomo ha deciso di seguirla, strattonarla e violentarla. Al termine di un processo celebrato con rito abbreviato, l’ex dipendente del supermercato è stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 21 luglio scorso unadi 19è stata violentata in pieno giorno da un uomo, 50circa,della catena delPewex in zona, Roma. La giovane, cliente del, aveva appena fatto la spesa quando l’uomo ha deciso di seguirla, strattonarla e violentarla. Al termine di un processo celebrato con rito abbreviato,delè stato condannato a 4di carcere per violenza sessuale. L'articolo proviene da Italia Sera.

