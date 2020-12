Test anti-Covid abusivi, violazioni in 67 laboratori di analisi (Di martedì 1 dicembre 2020) I Carabinieri dei Nas hanno ispezionato 285 aziende e laboratori di analisi, privati e convenzionati, operanti nel commercio e nell’erogazione di Test di analisi molecolari, antigeniche e sierologiche finalizzati all’accertamento della eventuale positività al Covid-19. Le ispezioni, condotte su scala nazionale, hanno rilevato irregolarità presso 67 centri. ConTestate 94 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di 145 mila euro di sanzioni pecuniarie. vbo/com su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 dicembre 2020) I Carabinieri dei Nas hanno ispezionato 285 aziende edi, privati e convenzionati, opernel commercio e nell’erogazione didimolecolari,geniche e sierologiche finalizzati all’accertamento della eventuale positività al-19. Le ispezioni, condotte su scala nazionale, hanno rilevato irregolarità presso 67 centri. Conate 94penali ed amministrative, per un ammontare di 145 mila euro di sanzioni pecuniarie. vbo/com su Il Corriere della Città.

