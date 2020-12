Stretta sul Natale: Conte valuta ricongiungimenti, perplessità del governo su alberghi (Di martedì 1 dicembre 2020) ... Roberto Speranza, e secondo quanto si apprende, sarà firmato nella giornata del 3 dicembre per andare in gazzetta e coprire ordinanze di salute. Un incontro che secondo il ministro per gli Affari ... Leggi su lapresse (Di martedì 1 dicembre 2020) ... Roberto Speranza, e secondo quanto si apprende, sarà firmato nella giornata del 3 dicembre per andare in gazzetta e coprire ordinanze di salute. Un incontro che secondo il ministro per gli Affari ...

Fermare, a partire dal 21 dicembre, la mobilità tra le regioni gialle per impedire una nuova impennata dei contagi dovuta agli spostamenti sotto Natale, valutando però alcune eccezioni, come i ricongi ...

Verso una mini-stretta su bar, ristoranti e negozi nel caso di zona gialla

La Regione attende le scelte del Governo in vista del nuovo Dpmc di Conte Fedriga pensa a ingressi contingentati e all’obbligo di consumazioni seduti ...

Fermare, a partire dal 21 dicembre, la mobilità tra le regioni gialle per impedire una nuova impennata dei contagi dovuta agli spostamenti sotto Natale, valutando però alcune eccezioni, come i ricongi ...La Regione attende le scelte del Governo in vista del nuovo Dpmc di Conte Fedriga pensa a ingressi contingentati e all'obbligo di consumazioni seduti ...