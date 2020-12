“Sai che tua mamma…”. Heather Parisi, commento choc sul profilo social del figlio. È polemica (Di martedì 1 dicembre 2020) Heather Parisi, attrice e showgirl nata il 27 gennaio 1960 negli Stati Uniti e naturalizzata italiana, è amatissima dal suo pubblico e una grandissima icona degli anni Ottanta. Da anni ormai vive ad Hong Kong, in Cina, insieme al marito, l’imprenditore veneto Umberto Anzolin e i loro gemelli Elizabeth e Dylan. Inizialmente si era ipotizzato che la decisione di trasferirsi a Hong Kong fosse stata presa dal marito della ballerina per via di alcuni guai finanziari, ma la showgirl ha sempre smentito la notizia e pare, invece, che il trasferimento sia dovuto al fatto che la Conceria Anzolin, azienda di proprietà del marito Umberto Maria Anzolin, abbia spostato lì la propria sede. “Non siamo fuggiti, come qualcuno insinua”, aveva raccontato al settimanale Gente Heather Parisi, che dal 2011 ha seguito il marito in Cina. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 dicembre 2020), attrice e showgirl nata il 27 gennaio 1960 negli Stati Uniti e naturalizzata italiana, è amatissima dal suo pubblico e una grandissima icona degli anni Ottanta. Da anni ormai vive ad Hong Kong, in Cina, insieme al marito, l’imprenditore veneto Umberto Anzolin e i loro gemelli Elizabeth e Dylan. Inizialmente si era ipotizzato che la decisione di trasferirsi a Hong Kong fosse stata presa dal marito della ballerina per via di alcuni guai finanziari, ma la showgirl ha sempre smentito la notizia e pare, invece, che il trasferimento sia dovuto al fatto che la Conceria Anzolin, azienda di proprietà del marito Umberto Maria Anzolin, abbia spostato lì la propria sede. “Non siamo fuggiti, come qualcuno insinua”, aveva raccontato al settimanale Gente, che dal 2011 ha seguito il marito in Cina. ...

silvia_sb_ : Sono solo io a sentire di gente che sta organizzando tavolate di 18 persone a #Natale “perché sai i bambini...” e… - RaiRadio2 : Ma tu sei così E non ti devi arrabbiare Per ciò che non sai fare Per ciò che non sai dare Perché per me tu lo sai V… - homersimo : @ilBarby Sai che quasi quasi per Natale ...?????? - TIKANANA5 : RT @nadbitti: #PensieriInUnTweet #CasaLettori Vedrai, vedrai vedrai che cambierà forse non sarà domani a un bel giorno cambierà vedrai, v… - LeoMartino12 : @LucaBizzarri Io lo farei fare a te per un mese Sai che risate!! Magari vai anche un governo con quelli di Camera café -

Ultime Notizie dalla rete : “Sai che Connessioni uomo macchina: i dispositivi Rockwell Automation distribuiti da Technology BSA Fortune Italia