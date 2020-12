Pomezia, Croce Rossa contro gli sprechi: il cibo non utilizzato nelle mense a favore delle persone senza dimora (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Comitato territoriale della Croce Rossa di Pomezia, in collaborazione con l’azienda INNOVA e il Comune, in un nuovo progetto in ambito sociale grazie al quale si pone un duplice obiettivo: evitare gli sprechi alimentari delle mense scolastiche della cittadina, attraverso il recupero dei pasti non utilizzati ritirati dalla Croce Rossa locale e la distribuzione di questi ultimi alle persone senza dimora (rispettando le normative sanitarie vigenti). 1 di 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Comitato territoriale delladi, in collaborazione con l’azienda INNOVA e il Comune, in un nuovo progetto in ambito sociale grazie al quale si pone un duplice obiettivo: evitare glialimentariscolastiche della cittadina, attraverso il recupero dei pasti non utilizzati ritirati dallalocale e la distribuzione di questi ultimi alle(rispettando le normative sanitarie vigenti). 1 di 4 ...

CorriereCitta : Pomezia, Croce Rossa contro gli sprechi: il cibo non utilizzato nelle mense a favore delle persone senza dimora - CriAppia : RT @cri_canelli: Notizie dal sito di Croce Rossa Italiana: CRI Pomezia: contro il cibo sprecato a favore delle persone senza dimora https:/… - cri_canelli : Notizie dal sito di Croce Rossa Italiana: CRI Pomezia: contro il cibo sprecato a favore delle persone senza dimora… - corradocolasan2 : RT @ZuccalaAdriano: Lotta agli sprechi, Croce Rossa di #Pomezia e mense scolastiche insieme per il recupero delle eccedenze alimentari Un'… - LuigiAssecasa : RT @ZuccalaAdriano: Lotta agli sprechi, Croce Rossa di #Pomezia e mense scolastiche insieme per il recupero delle eccedenze alimentari Un'… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia Croce Pomezia, Croce Rossa contro gli sprechi: il cibo non utilizzato nelle mense a favore delle persone senza dimora Il Corriere della Città Pomezia: il cibo sprecato alle persone senza dimora. Grazie alla CRI

POMEZIA (attualità) - Lodevole iniziativa a favore dei più bisognosi ilmamilio.it Il progetto Un’iniziativa solidale proposta dal Comitato territoriale della Croce Rossa di Pomezia, in collaborazione ...

Pomezia, Croce Rossa&mense scolastiche per il recupero delle eccedenze alimentari

(AGR) Recuperare le eccedenze alimentari prodotte dalle mense scolastiche e distribuirle agli indigenti senza fissa dimora. È [...] ...

POMEZIA (attualità) - Lodevole iniziativa a favore dei più bisognosi ilmamilio.it Il progetto Un’iniziativa solidale proposta dal Comitato territoriale della Croce Rossa di Pomezia, in collaborazione ...(AGR) Recuperare le eccedenze alimentari prodotte dalle mense scolastiche e distribuirle agli indigenti senza fissa dimora. È [...] ...