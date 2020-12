Perché Ranieri Guerra non ha risposto a Report sullo studio sul piano pandemico “occultato”? (Di martedì 1 dicembre 2020) Ieri Report, in un servizio di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella ha sostenuto che lo studio “An unprecedented challenge – Italy’s first response to COVID-19” a cura di un team di ricercatori della divisione europea dell’Oms è stato bloccato subito dopo la pubblicazione. Secondo la trasmissione di Sigfrido Ranucci il dossier sarebbe stato ritirato per non mettere in difficoltà il ministro della Salute Speranza. Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità non ha risposto all’inviato di Report che gli ha chiesto spiegazioni: Nel carteggio inedito spedito a Report, Ranieri Guerra sembrerebbe il tessitore di una strategia tesa a coprire le inefficienze del nostro paese nell’affrontare il virus ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Ieri, in un servizio di Giulio Valesini e Cataldo Ciccolella ha sostenuto che lo“An unprecedented challenge – Italy’s first response to COVID-19” a cura di un team di ricercatori della divisione europea dell’Oms è stato bloccato subito dopo la pubblicazione. Secondo la trasmissione di Sigfrido Ranucci il dossier sarebbe stato ritirato per non mettere in difficoltà il ministro della Salute Speranza., direttore generale aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità non haall’inviato diche gli ha chiesto spiegazioni: Nel carteggio inedito spedito asembrerebbe il tessitore di una strategia tesa a coprire le inefficienze del nostro paese nell’affrontare il virus ...

