Perché gli investitori retail non dovrebbero preoccuparsi dei centri commerciali vuoti (Di martedì 1 dicembre 2020) I centri commerciali vuoti sono chiaramente un segno ribassista per il settore della vendita al dettaglio, giusto? Non così tanto, almeno secondo un rapporto della CNBC. Un Black Friday diverso I consumatori hanno speso il 22,4% in meno su base annua durante i giorni dal Ringraziamento a domenica, secondo i dati del settore. Ma questo non è tutto poiché la spesa per il fine settimana del Ringraziamento è aumentata di oltre il 65% su base annua. A parte tutte le statistiche, è evidente che i rivenditori fisici nei centri commerciali stanno soffrendo. L’analista di KeyBanc Ed Yruma ha osservato che i negozi che ha visitato “sembravano ancora più vuoti di un giorno feriale pre-COVID-19”, standoa quanto ha dichiarato alla CNBC. Ma ci sono quattro ragioni principali per cui ... Leggi su invezz (Di martedì 1 dicembre 2020) Isono chiaramente un segno ribassista per il settore della vendita al dettaglio, giusto? Non così tanto, almeno secondo un rapporto della CNBC. Un Black Friday diverso I consumatori hanno speso il 22,4% in meno su base annua durante i giorni dal Ringraziamento a domenica, secondo i dati del settore. Ma questo non è tutto poiché la spesa per il fine settimana del Ringraziamento è aumentata di oltre il 65% su base annua. A parte tutte le statistiche, è evidente che i rivenditori fisici neistanno soffrendo. L’analista di KeyBanc Ed Yruma ha osservato che i negozi che ha visitato “sembravano ancora piùdi un giorno feriale pre-COVID-19”, standoa quanto ha dichiarato alla CNBC. Ma ci sono quattro ragioni principali per cui ...

reportrai3 : Gli Emirati Arabi tornano in Piaggio non perché sono animati dal desiderio di salvare un’azienda strategica per il… - CarloCalenda : .?@StefanoFassina? tutto bene, opinioni legittime, tranne “gli interessi economici a cui fa riferimento”. Quali sar… - davidefaraone : 'Il vaccino non lo faccio, perché non so cosa c’è dentro. Certo, perché negli altri vaccini sapevi cosa c’era. La r… - pensivin : RT @braveheartmmt: @vitocrimi La riforma del mes è già di per sé un cappio per l'Italia, in quanto qualifica il nostro debito come default… - bisciarcobaleno : RT @moonvchildx: Dovreste capire che gli idol sono tali perché hanno studiato, si sono allenati per farlo e non per fare un piacere a chi l… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gli Perché è meglio non parlare di “guerra” al coronavirus, spiegato da Susan Sontag Wired Italia