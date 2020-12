La powerbank per coppie che si divide in due come un biscotto (Di martedì 1 dicembre 2020) Foto: Rudolph Schelling Webermann (RSW)Ideato dallo studio di design e progettazione tedesco Rudolph Schelling Webermann, Share the Power è una powerbank pensata per due: infatti, è composta da due parti identiche e facilmente separabili che possono erogare energia e quindi ricaricare due dispositivi differenti. Progettato prendendo ispirazione da un normale biscotto che si spezza in due per poterlo condividere e consumare con un’altra persona, il concept prevede l’implementazione di quattro connettori magnetici – presenti nel punto di congiunzione – necessari per consentire alle due parti di unirsi e la presenza di un cavo integrato con usb-c da usare per il collegamento ai dispositivi che desideriamo ricaricare. Ogni metà, inoltre, è dotata di indicatori led per verificare lo stato di carica residua e se non bastasse, quando entrambe ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020) Foto: Rudolph Schelling Webermann (RSW)Ideato dallo studio di design e progettazione tedesco Rudolph Schelling Webermann, Share the Power è unapensata per due: infatti, è composta da due parti identiche e facilmente separabili che possono erogare energia e quindi ricaricare due dispositivi differenti. Progettato prendendo ispirazione da un normaleche si spezza in due per poterlo conre e consumare con un’altra persona, il concept prevede l’implementazione di quattro connettori magnetici – presenti nel punto di congiunzione – necessari per consentire alle due parti di unirsi e la presenza di un cavo integrato con usb-c da usare per il collegamento ai dispositivi che desideriamo ricaricare. Ogni metà, inoltre, è dotata di indicatori led per verificare lo stato di carica residua e se non bastasse, quando entrambe ...

