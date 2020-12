La persona nota finora come Ellen Page ha detto di essere transgender e di chiamarsi Elliot Page (Di martedì 1 dicembre 2020) La persona nota finora come Ellen Page, diventata famosa per aver recitato nel film Juno, ha detto martedì di essere transgender, di chiamarsi Elliot Page e di utilizzare per sé i pronomi maschili (o, in alternativa, il pronome “they”, neutro). Leggi su ilpost (Di martedì 1 dicembre 2020) La, diventata famosa per aver recitato nel film Juno, hamartedì di, die di utilizzare per sé i pronomi maschili (o, in alternativa, il pronome “they”, neutro).

ciccio_liso : RT @ilpost: La persona nota finora come Ellen Page ha detto di essere un uomo transgender e di chiamarsi Elliot Page - filmpost_it : La persona nota come Ellen Page ha annunciato, attraverso i social, di essere un uomo transgender e di chiamarsi El… - alaurasparsi : @hautevilles No no lo scandalo è osare dire che la persona una volta nota come Ellen Page adesso si chiama Elliot p… - Mio99 : @verelaurent @ilpost 'La persona nota finora come' ce l'avranno messa tutta per trovare un titolo che evitasse che… - PsycheMax : @ilpost 'la persona nota come' No. Il Deadnaming è un atto di transfobia, bastava semplicemente dire 'Elliot Page,… -

Ultime Notizie dalla rete : persona nota HTTP/1.1 Server Too Busy