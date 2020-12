I numeri della pandemia Nel Lecchese 92 casi e 33 nel Comasco (Di martedì 1 dicembre 2020) Ieri in provincia di Lecco sono stati riscontrati 92 casi di coronavirus. Dall'inizio della pandemia i positivi totali sono 11.236, circa il 3,5% della popolazione: 1682 a Lecco, 551 a Casatenovo, 550 ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 1 dicembre 2020) Ieri in provincia di Lecco sono stati riscontrati 92di coronavirus. Dall'inizioi positivi totali sono 11.236, circa il 3,5%popolazione: 1682 a Lecco, 551 a Casatenovo, 550 ...

AnnalisaChirico : I migranti regolarmente residenti in Italia rappresentano l'8,6% della popolazione e secondo gli ultimi dati Istat… - juventusfc : Curiosità su #JuveFerencvaros? Tutte quelle che volete! ?? Qui i numeri pre gara ?? - NicolaPorro : Pur di fare una predica, l’editorialista del “giornale unico del virus” s’inventa un calcolo sballato sui morti del… - paolo_solia : RT @Karm3nB: @Monicanpl In numeri assoluti sì, in percentuale no. Ma cosa c'entra ? Non era italiano, ha rubato il mio cellulare e se invec… - cominif : Incidenter tantum, chiedo a quelli bravi coi numeri, di quale entità il gettito della #patrimoniale e di quale ent… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri della I numeri della speranza, contagi Covid diminuiscono in città: 10 positivi e 26 guariti quotidianodigela.it Antonio Socci e il sondaggio di Travaglio: "Il Pd non ha i numeri ma per le poltrone ci rovina"

Di sicuro Il Fatto quotidiano non ha alcuna simpatia per l'opposizione di centrodestra ed anzi è vicino al governo. Ebbene ieri, sopra la ...

Addetti alle sanificazioni, commesse e infermieri: l'elenco dei lavori più richiesti al tempo della pandemia

Gli sconvolgimenti nel mercato del lavoro causati dalla pandemia e dal lockdown hanno avuto un impatto molto forte su tutti i settori economici, a livello nazionale e globale. Se però alcune industrie ...

Di sicuro Il Fatto quotidiano non ha alcuna simpatia per l'opposizione di centrodestra ed anzi è vicino al governo. Ebbene ieri, sopra la ...Gli sconvolgimenti nel mercato del lavoro causati dalla pandemia e dal lockdown hanno avuto un impatto molto forte su tutti i settori economici, a livello nazionale e globale. Se però alcune industrie ...