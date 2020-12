Grande Fratello Vip 5 svela la morte di Maradona ai vipponi, poi Mediaset censura (Di martedì 1 dicembre 2020) La puntata del 30 novembre 2020 di Grande Fratello VIP 5 è stata condita da vari momento poco calzanti con la vita dei vipponi all’interno del reality: dal discorso del figlio di Maria Teresa Ruta passando per il gossip a tinte gay fra un amico di Selvaggia Roma e un altro amico di Enock Balotelli. Nel mentre, c’è stato anche il tempo di una rivelazione abbastanza particolare: Alfonso Signorini ha architettato uno spazio di 10 – 15 min per rivelare ai concorrenti reclusi nella casa di Cinecittà che pochi giorni fa è venuto a mancare Diego Armando Maradona. Per fare l’annuncio, Signorini si è avvalso della presenza di Maria Teresa Ruta in quanto vecchia amica del Pibe de Oro nonché prima storica giornalista italiana ad essere stata in grado di avvicinarlo ed intervistarlo per un noto quotidiano sportivo. Un fatto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 dicembre 2020) La puntata del 30 novembre 2020 diVIP 5 è stata condita da vari momento poco calzanti con la vita deiall’interno del reality: dal discorso del figlio di Maria Teresa Ruta passando per il gossip a tinte gay fra un amico di Selvaggia Roma e un altro amico di Enock Balotelli. Nel mentre, c’è stato anche il tempo di una rivelazione abbastanza particolare: Alfonso Signorini ha architettato uno spazio di 10 – 15 min per rivelare ai concorrenti reclusi nella casa di Cinecittà che pochi giorni fa è venuto a mancare Diego Armando. Per fare l’annuncio, Signorini si è avvalso della presenza di Maria Teresa Ruta in quanto vecchia amica del Pibe de Oro nonché prima storica giornalista italiana ad essere stata in grado di avvicinarlo ed intervistarlo per un noto quotidiano sportivo. Un fatto ...

