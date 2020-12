Foggia | “Fermare la Juve una soddisfazione Mercato? E’ ancora presto”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Conquistato un punto prezioso contro lantus, oggi il Benevento si ritrova per iniziare a preparare la trasferta di Parma. Ad inaugurare la settimana giallorossa ci pensa Pasquale. Il direttore sportivo giallorosso è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Maradona – “Sono nato a due passi dallo stadio di Napoli e Maradona ci ha fatto sognare. Alcune parole che ho ascoltato su Diego mi hanno ferito“.ntus –laè stata una. Per fare risultato dovevamo dare il 120% e sperare che per i bianconeri qualcosa non andasse per il verso giusto. A loro è mancato Cristiano Ronaldo ma credo sia mancata anche la giocata del singolo, lapoteva vincere la partita con qualsiasi giocatore. ...