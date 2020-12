“Finalmente Sofia!” la felicità di Barbara D’Urso

Leggi su quotidianpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) Più volteha condiviso la gioia di diventare zia! La conduttrice ha reso noto in questi mesi della dolce attesa della sorella Eleonora, ha pubblicato sul suo account Instagram gli scatti della sorella con il pancione, ha più volte scandito il tempo mancante al parto e ha manifestato tutto il suo entusiasmo per il lieto evento. In queste ore la conduttrice ha pubblicato una foto della sorella con il compagno Michele Olmo e il pancione in dirittura d’arrivo. Lo scatto è stato accompagnato da una didascalia che annuncia la nascita della piccola Sofia: “Ore 9,21….SOFIA?? mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita ????????????” Il lieto evento è stato accolto dalla conduttrice con grande gioia, attendeva questa nascita con un’emozione che non poteva non condividere. A dare la notizia pubblica della gravidanza la stessa Eleonora che ...