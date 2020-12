Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi: è guerra per un uomo? (Di martedì 1 dicembre 2020) Atmosfera piccante al Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci attaccata da Giulia Salemi, l’influencer power. Sono in lotta per un uomo? Continua la querelle nella casa più spiata d’Italia tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. La bella calabrese è il personaggio sicuramente più chiacchierato del momento, dopo le dichiarazioni su Flavio Briatore e la sua proposta di matrimonio, EliGreg si sarebbe riavvicinata all’ex velino, Pierpaolo Petrelli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial) Tra i Gregorelli sembra essere tornato il sereno anche se Elisabetta Gregoraci è comunque gelosa di ... Leggi su kronic (Di martedì 1 dicembre 2020) Atmosfera piccante al Grande Fratello Vip 5,attaccata da, l’influencer power. Sono in lotta per un? Continua la querelle nella casa più spiata d’Italia tra. La bella calabrese è il personaggio sicuramente più chiacchierato del momento, dopo le dichiarazioni su Flavio Briatore e la sua proposta di matrimonio, EliGreg si sarebbe riavvicinata all’ex velino, Pierpaolo Petrelli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pierpaolo (@pierpaolopretelliofficial) Tra i Gregorelli sembra essere tornato il sereno anche seè comunque gelosa di ...

