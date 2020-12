Elisa Isoardi confessioni pazzesche sull’addio a Salvini: “Non ero pronta, pensavo che la colpa fosse sua” (Di martedì 1 dicembre 2020) Elisa Isoardi ha di recente rotto il silenzio in merito alla fine della relazione con Matteo Salvini. Ecco quanto dichiarato in merito dalla nota conduttrice. Elisa Isoardi e Matteo Salvini Protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro, Elisa Isoardi è una delle conduttrici più apprezzate. Finita in passato al L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 1 dicembre 2020)ha di recente rotto il silenzio in merito alla fine della relazione con Matteo. Ecco quanto dichiarato in merito dalla nota conduttrice.e MatteoProtagonista dell’ultima edizione di Ballando con le stelle in coppia con Raimondo Todaro,è una delle conduttrici più apprezzate. Finita in passato al L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

