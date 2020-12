Covid, dal Cnr le linee guida per umidità e ricambio d’aria al chiuso (Di martedì 1 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Mantenere il giusto grado di umidità e un adeguato ricambio d’aria evita la propagazione del virus negli ambienti al chiuso, specialmente dove il rischio è più alto, come ospedali e studi medici. Lo conferma uno studio internazionale condotto, tra gli altri, da ricercatori Cnr-Isac e pubblicato sull’International Journal of Environmental Research and Public Health. È Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 1 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Mantenere il giusto grado die un adeguatoevita la propagazione del virus negli ambienti al, specialmente dove il rischio è più alto, come ospedali e studi medici. Lo conferma uno studio internazionale condotto, tra gli altri, da ricercatori Cnr-Isac e pubblicato sull’International Journal of Environmental Research and Public Health. È Impronta Unika.

GassmanGassmann : Avendolo ordinato a settembre, oggi mi vaccino per l’influenza dal mio medico di base. Il mio consiglio, a chi rie… - SkyTG24 : Covid, dal Cnr le linee guida per umidità e ricambio d’aria al chiuso - stanzaselvaggia : “Io non conosco le facce di chi mi ha curato dal Covid con tanta umanità, erano vestiti da palombari. Magari con qu… - RadioItaliaIRIB : L'anno del virus, 'Wuhan files' : 365 giorni dal primo caso Covid - CA_Ita : É partito il nuovo ciclo di eventi (virtuali) 'R-Evolution' organizzato dal Teatro Comunale G. Verdi di Pordenone.… -