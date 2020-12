Bisognosi davanti a Dio – Il Vangelo di oggi Martedì 1 Dicembre 2020

(Di martedì 1 dicembre 2020) Esserea Dio significa riconoscere di dover sperimentare il suo amore, che si manifesta in chi lo cerca. La Liturgia diDELLA I SETTIMANA DI AVVENTO Ecco, il Signore verrà e con lui tutti i suoi santi: in quel giorno risplenderà una grande luce. (Cfr. Zc 14,5.7) L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MichelaTassani : RT @PapaParole: Davanti ai miei fratelli e sorelle nel bisogno, sono indifferente e guardo da un’altra parte? Sarò giudicato su questo: su… - lupovittorio42 : A Napoli è in corso una bella iniziativa: la pizza solidale. Hanno aderito tantissime pizzerie e ristoranti, solo… - BianchiLuigia : RT @PapaParole: Davanti ai miei fratelli e sorelle nel bisogno, sono indifferente e guardo da un’altra parte? Sarò giudicato su questo: su… - LuigiaFio : RT @PapaParole: Davanti ai miei fratelli e sorelle nel bisogno, sono indifferente e guardo da un’altra parte? Sarò giudicato su questo: su… - IsoldiFranco : RT @PapaParole: Davanti ai miei fratelli e sorelle nel bisogno, sono indifferente e guardo da un’altra parte? Sarò giudicato su questo: su… -

Ultime Notizie dalla rete : Bisognosi davanti

MeteoWeek

La chiesa parrocchiale di San Jacopo è il punto di raccolta dei generi alimentari per le famiglie bisognose della frazione di Santa Maria a Monte. L’hanno deciso le associazioni del paese in accordo c ...La rappresentante americana Alexandria Ocasio-Cortez è tornata su Twitch con uno streaming di beneficenza che ha raccolto ben oltre i 200.000 dollari.