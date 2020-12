Barcellona, Setien fa causa al club blaugrana (Di martedì 1 dicembre 2020) Quique Setien ha citato in giudizio il Barcellona per inadempimento contrattuale, come ha confermato ai microfoni de “El Partidazo” di COPE: “Il Barça non mi ha risarcito, né mi ha offerto nulla. Non mi hanno nemmeno chiamato per dirmi che sono stato licenziato. È evidente che la società sta attraversando un momento preoccupante, qualcosa che si percepisce chiaramente e che influisce direttamente sulle prestazioni sportive. Credi sempre che dall’interno potresti essere in grado di aiutare a risolvere la situazione ma è stato impossibile per noi, pur mettendocela tutta”. Foto: sito ufficiale Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Quiqueha citato in giudizio ilper inadempimento contrattuale, come ha confermato ai microfoni de “El Partidazo” di COPE: “Il Barça non mi ha risarcito, né mi ha offerto nulla. Non mi hanno nemmeno chiamato per dirmi che sono stato licenziato. È evidente che la società sta attraversando un momento preoccupante, qualcosa che si percepisce chiaramente e che influisce direttamente sulle prestazioni sportive. Credi sempre che dall’interno potresti essere in grado di aiutare a risolvere la situazione ma è stato impossibile per noi, pur mettendocela tutta”. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

