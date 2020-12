VIDEO – Fondazione Scifo-E Ti Porto in Africa: patto di solidarietà (Di lunedì 30 novembre 2020) L’Associazione Internazionale Onlus ‘E Ti Porto in Africa’ aderisce al progetto di solidarietà della Fondazione Scifo. I due presidenti, Vincenzo Mallamaci e Emanuele Scifo, spiegano il senso della collaborazione: “Sentiamo nostro il tema dello sviluppo della ricerca nel campo delle patologie del neurosviluppo” dice il cardiologo Vincenzo Mallamaci “e per questo abbiamo con piacere contribuito all’impegno della Fondazione, teso a attenuare il grosso disagio di chi ne è affetto e delle rispettive famiglie. L’impegno per la solidarietà non può avere confini geografici. Siamo un’associazione per l’Africa ma, prima, siamo uomini impegnati per portare una carezza laddove c’è bisogno”. Emanuele Scifo racconta: “Lottiamo ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 30 novembre 2020) L’Associazione Internazionale Onlus ‘E Tiin’ aderisce al progetto didella. I due presidenti, Vincenzo Mallamaci e Emanuele, spiegano il senso della collaborazione: “Sentiamo nostro il tema dello sviluppo della ricerca nel campo delle patologie del neurosviluppo” dice il cardiologo Vincenzo Mallamaci “e per questo abbiamo con piacere contribuito all’impegno della, teso a attenuare il grosso disagio di chi ne è affetto e delle rispettive famiglie. L’impegno per lanon può avere confini geografici. Siamo un’associazione per l’ma, prima, siamo uomini impegnati per portare una carezza laddove c’è bisogno”. Emanueleracconta: “Lottiamo ...

