UOMINI E DONNE anticipazioni: GEMMA, MAURIZIO e altre novità (Di lunedì 30 novembre 2020) Settimana di colpi di scena per i numerosi fan di UOMINI e DONNE. Nelle prossime puntate assisteremo alla fine della conoscenza tra Maria e Biagio, quest’ultimo spinto da GEMMA a troncare la relazione con la donna in modo da concentrarsi solo sulla dama piemontese. La Galgani d’altro canto continuerà a sentirsi con MAURIZIO, con il quale è uscita a cena e si è anche baciata di sua iniziativa, dedicante anche un simpatico balletto all’uomo. Queste rivelazioni spingeranno Valentina a chiudere definitivamente con MAURIZIO. Leggi anche: Il silenzio dell’acqua 2, anticipazioni seconda puntata di mercoledì 2 dicembre Riccardo continua a frequentare sia Roberta che Brunilde. Si verrà a sapere in trasmissione che il Guarnieri, salito in camera di Brunilde, ha tentato un approccio molto ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 30 novembre 2020) Settimana di colpi di scena per i numerosi fan di. Nelle prossime puntate assisteremo alla fine della conoscenza tra Maria e Biagio, quest’ultimo spinto daa troncare la relazione con la donna in modo da concentrarsi solo sulla dama piemontese. La Galgani d’altro canto continuerà a sentirsi con, con il quale è uscita a cena e si è anche baciata di sua iniziativa, dedicante anche un simpatico balletto all’uomo. Queste rivelazioni spingeranno Valentina a chiudere definitivamente con. Leggi anche: Il silenzio dell’acqua 2,seconda puntata di mercoledì 2 dicembre Riccardo continua a frequentare sia Roberta che Brunilde. Si verrà a sapere in trasmissione che il Guarnieri, salito in camera di Brunilde, ha tentato un approccio molto ...

matteosalvinimi : Francia. Scontri con la Polizia, automobili incendiate, vetrine distrutte, 23 donne e uomini delle Forze dell’ordin… - trash_italiano : Serviva il cambio di jingle di Uomini e Donne per farmi capire davvero che nulla è per sempre. - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - paul_norel : RT @matteosalvinimi: Francia. Scontri con la Polizia, automobili incendiate, vetrine distrutte, 23 donne e uomini delle Forze dell’ordine f… - zach1399 : RT @matteosalvinimi: Francia. Scontri con la Polizia, automobili incendiate, vetrine distrutte, 23 donne e uomini delle Forze dell’ordine f… -