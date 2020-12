Ufficiale, il portiere italiano Denis Franchi firma col Psg fino al 2023 (Di lunedì 30 novembre 2020) Il PSG ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per il giovane portiere italiano Denis Franchi. Il diciottenne di Pordenone si è legato al club parigino fino al 30 giugno 2023. Franchi, arrivato nel 2019 a Parigi, gioca con l’Under-19 ma è stato convocato più volte con il gruppo dei “grandi”, con il quale si allena regolarmente da diverso tempo. Denis Franchi (18 ans) a signé son premier contrat professionnel avec le @PSG inside. Le gardien de but italien est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. — Paris Saint-Germain (@PSG inside) November 30, 2020 Foto: Logo PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Il PSG ha annunciato ladel primo contratto da professionista per il giovane. Il diciottenne di Pordenone si è legato al club pariginoal 30 giugno, arrivato nel 2019 a Parigi, gioca con l’Under-19 ma è stato convocato più volte con il gruppo dei “grandi”, con il quale si allena regolarmente da diverso tempo.(18 ans) a signé son premier contrat professionnel avec le @PSG inside. Le gardien de but italien est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin. — Paris Saint-Germain (@PSG inside) November 30, 2020 Foto: Logo PSG L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

