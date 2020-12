Ue: Amendola, ‘spero che veto Ungheria e Polonia si consumi presto’ (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Spero che il veto di Ungheria e Polonia si consumi il prima possibile” sul Recovery fund. Questa “è un’impresa che riguarda il futuro delle nostre imprese, delle nostre città e della qualità del vivere”. Ad affermarlo è il ministro degli Affari europei, Claudio Amendola intervenendo al webinar ‘Il Green New Deal europeo e l’evoluzione dell’industria energetica’ organizzato da Eni e Chatham House auspicando che l’Europa “si nuova in sinergia” verso la transizione energetica. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Spero che ildisiil prima possibile” sul Recovery fund. Questa “è un’impresa che riguarda il futuro delle nostre imprese, delle nostre città e della qualità del vivere”. Ad affermarlo è il ministro degli Affari europei, Claudiointervenendo al webinar ‘Il Green New Deal europeo e l’evoluzione dell’industria energetica’ organizzato da Eni e Chatham House auspicando che l’Europa “si nuova in sinergia” verso la transizione energetica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

