Torino Sampdoria, i convocati di Giampaolo: tornano Belotti e Verdi (Di lunedì 30 novembre 2020) Marco Giampaolo ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di oggi pomeriggio contro la Sampdoria Marco Giampaolo ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questo pomeriggio contro la Sampdoria. tornano Belotti e Verdi. Portieri: Milinkovic, Rosati, Sirigu.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo.Centrocampisti: Horvath, Kryeziu, Linetty, Meite, Rincon, Segre.Attaccanti: Belotti, Bonazzoli, Edera, Verdi, Zaza Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Marcoha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di oggi pomeriggio contro laMarcoha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di questo pomeriggio contro la. Portieri: Milinkovic, Rosati, Sirigu.Difensori: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo.Centrocampisti: Horvath, Kryeziu, Linetty, Meite, Rincon, Segre.Attaccanti:, Bonazzoli, Edera,, Zaza Leggi su Calcionews24.com

