"Sviene" e cade dalla sedia in diretta Tv: cala il gelo in studio (Di lunedì 30 novembre 2020) Uomini e Donne intrattiene migliaia di telespettatori ormai da anni su Canale 5. Ciononostante le avventure del famoso dating show di Maria De Filippi non smettono mai di stupire. Nelle ultime ore abbiamo potuto notare che la sigla è cambiata. Dopo tanti anni l'iconico jingle è stato sostituito da "As cool as" di Andy Lewis. In molti inizialmente avevano pensato ad un errore o a un'eccezione ma ad oggi sembra ufficiale: Uomini e Donne ha una nuova sigla. (Continua..) Ma non è finita qua. Infatti nella puntata del 27 novembre è successo qualcos'altro. Una situazione molto particolare che ha avuto come protagonista Gianni Sperti. Che cosa è successo? Gianni Sperti cade dalla sedia: "Scusate, ho avuto un mancamento" Il tutto è nato da un confronto. La dama Maria ha rivelato di aver iniziato a conoscere il ...

