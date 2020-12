Stampa rosa Chi sono le sette donne nel press team di Biden

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 novembre 2020) “È ora di mettere da parte l’aspra retorica, di abbassare i toni e di ascoltarci di nuovo l’un l’altro”: Joerisponde con un ramoscello d’ulivo alle dichiarazioni fiammeggianti di Donald Trump, che a Fox News rinnova e rilancia le sue accuse di elezioni truccate. “Dobbiamo smetterla di trattare i nostri avversari come nostri nemici. Non siamo nemici, siamo americani”, dice il presidente eletto degli Stati Uniti, che oggi riceverà il suo primo briefing dall’intelligence. Nell’intervista, la prima post voto, Trump ha detto: “Spero ci sia ancora una strada per la vittoria”, pur ammettendo che “è dura arrivare davanti alla Corte Suprema”. Lo sfogo del magnate presidente è andato in onda la domenica mattina., mentre ieri giocava con uno dei suoi cani, s’è procurato microfratture al piede destro: dovrà quindi indossare un tutore per diverse ...