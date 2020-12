Ruby ter, Berlusconi non va in aula: "Condizioni di salute peggiorate negli ultimi giorni" (Di lunedì 30 novembre 2020) Milano, 30 novembre 2020 - Si torna in aula, questa mattina, per il processo 'Ruby ter'. A inizio udienza, l'avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi ha presentato documenti sul " ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 30 novembre 2020) Milano, 30 novembre 2020 - Si torna in, questa mattina, per il processo 'ter'. A inizio udienza, l'avvocato Federico Cecconi, legale di Silvioha presentato documenti sul " ...

