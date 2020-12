Roma: è ai domiciliari con la madre ma…”Portatemi in carcere, troppe liti” (Di lunedì 30 novembre 2020) Cinecittà: agli arresti domiciliari a casa con la madre, un 29enne preferisce il carcere. Le continue liti con la donna lo hanno spinto a chiamare i Carabinieri e chiedere il ritorno in carcere. Voleva evitare conseguenze gravi, data la difficile convivenza con la donna. E’ questa la singolare vicenda a cui hanno assistito, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Appia, intervenuti in via Carlo Calisse, a seguito dell’ennesima lite tra madre e figlio. Leggi anche: Paura all’Eurospin di Latina Scalo: rapinatore minaccia una cassiera e scappa con l’incasso Ecco che cosa è successo: La richiesta per l’intervento dei militari è stata fatta proprio dal 29enne. Il ragazzo è infatti ai domiciliari per una pregressa accusa di atti persecutori nei confronti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 novembre 2020) Cinecittà: agli arrestia casa con la, un 29enne preferisce il. Le continue liti con la donna lo hanno spinto a chiamare i Carabinieri e chiedere il ritorno in. Voleva evitare conseguenze gravi, data la difficile convivenza con la donna. E’ questa la singolare vicenda a cui hanno assistito, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della StazioneAppia, intervenuti in via Carlo Calisse, a seguito dell’ennesima lite trae figlio. Leggi anche: Paura all’Eurospin di Latina Scalo: rapinatore minaccia una cassiera e scappa con l’incasso Ecco che cosa è successo: La richiesta per l’intervento dei militari è stata fatta proprio dal 29enne. Il ragazzo è infatti aiper una pregressa accusa di atti persecutori nei confronti ...

Era agli arresti domiciliari a casa della madre, in zona Cinecittà, ma le continue liti con la donna lo hanno spinto a chiamare i Carabinieri e chiedere ufficialmente di andarsene da lì per evitare co ...

